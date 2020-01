Toute la programmation d’Osheaga 2020 est dévoilée

En plus de Kendrick Lamar, de Lizzo et des Foo Fighters, annoncés en matinée, on pourra également voir Vampire Weekend, Bon Iver, Of Monsters and Men, Safia Nolin, Leon Bridges, French Montana, Tove Lo, July Talk et plusieurs autres.

Premier constat: disons qu’il n’y a pas beaucoup d’artistes qui chantent en français.

Le dévoilement de cette quinzième édition devait avoir lieu officiellement mardi, mais il se pourrait que l’affichage des noms sur une publicité dans un abribus de Montréal publiée un peu trop tôt, lundi matin, ait accéléré cette annonce, si on en croit Nightlife. Questionné à ce sujet, le département des communications du festival a simplement répondu au HuffPost Québec en envoyant un lien vers son communiqué de presse.

Les billets pour Osheaga 2020 doivent être mis en vente ce mardi 28 janvier.

Le festival se tiendra au parc Jean-Drapeau, du 31 juillet au 2 août.