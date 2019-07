Les festivités de la fête du Canada en résumé

Des célébrations soulignant le 152e anniversaire du Canada se tiendront partout au pays en ce 1er juillet.

Comme d’habitude, la fête la plus grandiose aura lieu à Ottawa, principalement sur la Colline du Parlement. Une journée chaude et généralement ensoleillée est prévue dans la capitale fédérale par les météorologues d’Environnement Canada.

Les festivités débuteront avec le cercle pour la paix et l’amitié, une cérémonie algonquine, et un concert du carillon de la tour de la Paix.

Une cérémonie protocolaire, avec coups d’artillerie et survol traditionnel des avions Snowbirds et CF-18 des Forces armées canadiennes, sera suivie du spectacle du midi mettant en vedette l’Orchestre du Centre national des Arts, K’naan, T. Thomason, Les Ballets Jazz de Montréal, Karim Ouellet, Shawnee et plusieurs autres.

Un second spectacle aérien des Snowbirds donnera le coup d’envoi au spectacle du soir. KAYTRANADA, Marie Mai, Cœur de pirate, Brett Kissel, The Strumbellas, William Prince, Karim Ouellet, K’naan et d’autres invités seront appelés à réchauffer la scène.

Un feu d’artifice bouclera le rassemblement. La soirée se terminera avec la musique d’un DJ.

Le premier ministre Justin Trudeau participera d’abord à un événement organisé par l’association communautaire de Riverside-Sud au parc Claudette-Cain, à Ottawa, à 10h15. À 11h45, en compagnie de son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, il assistera au spectacle du midi de la Fête du Canada et il prononcera une allocution.

Gratuit!

Parcs Canada souligne qu’en cette Fête du Canada, l’admission aux lieux historiques et aux parcs nationaux est gratuite.

Du côté de Montréal

À Montréal, c’est au Vieux Port de Montréal qu’auront lieu encore cette année les célébrations de la Fête du Canada, cette fois au Carré St-Pierre à proximité du Grand Quai du port. Des activités familiales interactives, des animations, et un spectacle réunissant plusieurs artistes sont au programme.

Dès midi, les canons des Forces armées canadiennes lanceront les festivités avec la traditionnelle salve d’honneur, durant laquelle 21 coups de canons retentiront du bout du Quai. Un feu d’artifice sera présenté à 22h00.

Et à Québec...

À Québec, des activités et festivités gratuites sont proposées sur la terrasse Dufferin et sur les plaines d’Abraham. De nombreuses autres activités, cérémonies, animations et prestations sont offertes jusqu’au soir, incluant le spectacle de King Melrose au Kiosque Edwin-Bélanger et un feu d’artifice en soirée.