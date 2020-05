Quand Horacio Arruda et Rod le Stod veulent vous apprendre la «danse de confinement»

Le #RefugeDesJeunes s'en dissocie. On trouve ça trop tôt, pendant que la souffrance est si grande. Conseil : J'aime bien Rod et le dr #Harruda mais quand on veut associer le nom du Refuge, il faudrait demander si on est intéressés.

Bonne chance à tous. https://t.co/kYtLEJuDT8