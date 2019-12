Un hôpital habille des nouveau-nés en bébés Yoda, et c'est la chose la plus mignonne

Un hôpital de la Pennsylvanie, reconnu pour vêtir ses nouveau-nés de tenues les plus mignonnes possible , s’est surpassé cette année. En fait, ses employés ont transporté leur tradition dans une galaxie lointaine, fort lointaine...

Assez de préambules... On parle ici de BÉBÉS HABILLÉS EN BÉBÉ YODA! Nous répétons: DES BÉBÉS HABILLÉS EN BÉBÉ YODA!

Dans un album Facebook intitulé à juste titre «Merry We Must Be» («Joyeux Nous Devons Être»), l’ UPMC Magee-Womens Hospital de Pittsburgh a révélé le costume des Fêtes de cette année pour ses nouveau-nés.

Et voilà: 32 photos, pour la plupart de nouveau-nés portant des pyjamas une-pièce qui disent «Cute I Am» («Mignon, je suis») ou «Merry I Must Be» («Joyeux je dois être»). Et les pièces de résistance: les chapeaux de Noël «bébé Yoda», affectueusement crochetés par l’infirmière Caitlin Pechin.