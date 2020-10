Après en avoir eu honte pendant des années, j’ai choisi d’assumer mon bégaiement

Les propos de ce témoignage ont été recueillis par le HuffPost Québec et retranscrits à la première personne.

Quand je repense à mon enfance, je n’ai pas de souvenirs que parler ait été simple pour moi. Chaque fois que j’allais parler, ou presque, il fallait que je me prépare, et j’avais peur que ça bloque, que ça ne sorte pas ou que j’aie à répéter. J’ai eu un diagnostic de bégaiement à l’âge de sept ans.

J’ai été suivie en orthophonie à plusieurs reprises et, à mon souvenir, c’était très axé sur la fluidité: on me donnait des techniques pour que je ne bégaie plus, donc j’interprétais ça en me disant que si j’appliquais ce qu’on me montrait, éventuellement, je ne bégaierais plus. J’avais tellement hâte d’être «grande» pour que ce soit réglé.

On me félicitait quand je ne bégayais pas, donc dans ma tête, ce n’était pas bien quand je bégayais. Je n’ai pas de souvenirs qu’on m’ait fait comprendre que je pouvais bien vivre avec cette réalité. Je crois qu’en général, il y a 20 ans, les orthophonistes étaient moins outillés pour le côté psychologique, il n’y avait pas d’espace pour parler du stress et de la honte que ça peut causer.

J’ai fini par me rendre compte que moi, mon bégaiement ne partait pas. Je me sentais mal, parce que je me disais que c’était moi qui n’arrivais pas à suivre les techniques, donc que c’était ma faute et que je n’étais pas bonne. J’ai même pensé que mes parents avaient honte de moi. C’est en voyant que ça persistait, malgré mes efforts, que j’ai commencé à essayer de cacher mon bégaiement.