L'histoire d'amour de la Honda Civic avec le Québec se poursuit

nuttapong via Getty Images La plateforme pratique et facile à conduire de la Civic expliquerait sa popularité auprès des Québécois, explique Charles Chamberland, porte-parole d'autoHEBDO.net. (photo d'archives)

MONTRÉAL — Chaque année, autoHEBDO.net dresse la liste des véhicules les plus recherchés dans la province. En 2020, la vente de véhicules utilitaires sport (VUS) et de véhicules tout-terrain a progressé au Québec. La Honda Civic est toutefois parvenue à se hisser au premier rang du palmarès des véhicules les plus populaires pour une quatrième année consécutive.

Le porte-parole du site d’annonces automobiles, Charles Chamberland, parle d’une «histoire d’amour avec le Québec» en ce qui concerne la berline préférée des consommateurs.

Selon lui, «sa plateforme pratique et facile à conduire» expliquerait sa place de choix dans le cœur de ceux qui considèrent l’achat d’une auto.

Par ailleurs, l’impact de la pandémie mondiale sur l’économie ne semble pas avoir refroidi l’intérêt des Québécois pour les voitures de luxe.

La BMW 3 Series se classe en troisième position cette année, comparativement à la septième position qu’elle occupait en 2019. La Mercedes-Benz C-Class et la Porsche 911 font leur entrée parmi les dix premiers choix, en quatrième et septième position respectivement.

Finalement, même si Audi ne figure pas en tête de liste, la marque reste l’une des plus recherchées sur autoHEBDO.net cette année.

Malgré la menace de l’urgence climatique, la vente de camions – une catégorie qui comprend les minifourgonnettes, les VUS et les camionnettes – se porte plutôt bien à en juger par la deuxième position du camion Ford F-150. La Toyota RAV4, la Honda CR-V, la Jeep Wrangler et le Jeep Grand Cherokee, respectivement aux sixième, huitième, neuvième et dixième rangs, figurent tous parmi les dix véhicules les plus appréciés de la province.