Un homme de la Colombie-Britannique pourrait avoir contracté le coronavirus

THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, regarde la Dre Bonnie Henry, directrice de la santé publique, s'adresser aux médias lors d'une conférence de presse au BC Centre of Disease Control à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 28 janvier 2020.

Elle ajoute que l’homme s’est volontairement isolé depuis son retour au Canada la semaine dernière et qu’aucun membre de sa famille n’a montré de symptômes — ils sont tous sous la surveillance des responsables de la santé publique.

La docteure Bonnie Henry, directrice de la santé publique, a indiqué mardi matin que l’homme travaille régulièrement en Chine et qu’il vit dans la grande région de Vancouver.

La Chine a confirmé plus de 4500 cas de cette nouvelle forme de coronavirus, qui a fait au moins 106 morts, la plupart dans la province centrale du Hubei; on signale mardi un premier décès à Pékin.

Le gouvernement canadien a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour indiquer que les citoyens devraient «éviter tout voyage» dans la province du Hubei; il avait précédemment conseillé d’«éviter tout voyage non essentiel». Plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon, la Mongolie et la France, préparent l’évacuation de leurs ressortissants actuellement dans la région la plus touchée en Chine, mais le Canada n’a pas encore annoncé de tel plan.

Il reste à voir si ce coronavirus sera aussi dangereux que le virus de l’influenza, responsable de la «grippe commune», qui tue des milliers de personnes chaque année au Canada seulement.

