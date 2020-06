Holt Renfrew Ogilvy inaugure ses 6 étages rénovés

Holt Renfrew Ogilvy

Les boutiques de luxe Holt Renfrew et Ogilvy ne pouvaient que faire bon ménage. Près de sept ans après leur fusion, les voici enfin sous le même toit, dans un décor moderne et raffiné complètement revampé mettant en valeur les plus récentes créations haute couture et offrant une expérience magasinage des plus exquises.

Prendriez-vous cette veste CHANEL? Et pourquoi pas cette ceinture Hermès ou encore ce sac Louis Vuitton? Sur les six étages conçus par Jeffrey Hutchison & Associates, en collaboration avec le cabinet montréalais Lemay, on retrouve pas moins de 99 boutiques des plus grands créateurs du monde. Le tout réparti sur quelque 250 000 pieds carrés. De quoi faire du lèche-vitrine pendant des heures.

Voici ce qui vous attend sur chaque étage :

1er étage : s’y trouvent les plus grandes marques comme CHANEL, Gucci, Louis Vuitton, Tiffany & Co., et Hermès. Il y a également l’espace Holt, un espace éphémère et incubateur, qui présente des collections triées sur le volet et des produits en série limitée de designers locaux et internationaux.

2e étage : bienvenue au Café Holt pour prendre une bouchée avant de retourner à ses emplettes, mais également les rayons de la maroquinerie et des chaussures pour femmes ainsi que le prêt-à-porter féminin.

3e étage : on y fait place aux boutiques de mode féminine d’autres marques de luxe, telles que Balenciaga, Prada, Saint Laurent. Cet étage abrite également des collections contemporaines, dont la charmante boutique Projet H, où on retrouve les pièces de créateurs qui ont une histoire captivante, qui soutiennent des cultures ou collectivités locales ou ont une incidence minimale sur l’environnement.

4e étage : c’est le coin des messieurs. Tous les designers pour lui se trouvent ici.

5e étage : Les services de magasinage personnalisé attendent leurs clients ici. Sinon, place aux événements dans l’historique salle Tudor.

Sous-sol : Par ici les beautés. On retrouve ici le plus grand espace beauté au Canada regroupant les marques les plus prestigieuses, autant au rayon parfums, soins de la peau ou cosmétiques. C’est impressionnant!

Certains espaces avaient été dévoilés au compte-goutte dans la dernière année, dont la section beauté inaugurée en grande pompe en avril 2019 ou encore la sublime boutique CHANEL que le HuffPost Québec avait pu découvrir avant l’ouverture en novembre dernier. Tous les étages de la méga succursale sont dorénavant et officiellement ouverts à tous les accros du shopping.