Hockey Québec dévoile un plan de relance en six phases

MONTRÉAL — Hockey Québec a dévoilé mardi un plan de relance en six phases qui misera sur le développement des habiletés des jeunes.

Chaque phase, d’une durée variable, possède son objectif spécifique qui mènera progressivement au retour au hockey avec des équipes complètes lors de la sixième et dernière phase.

Le plan, qui sera annexé au guide de Hockey Canada à titre de version provinciale, sera réévalué et ajusté selon l’évolution des connaissances et des mesures gouvernementales au fil du temps.

«Nous croyons à l’importance de reprendre l’activité physique et faire bouger nos jeunes dans un contexte sécuritaire et accessible, et ce dès que possible. Un retour au jeu cadre avec notre mission; soit d’offrir un environnement positif, sécuritaire et accessible, ainsi que des programmes axés sur l’apprentissage et le plaisir pour toutes les joueuses et les joueurs de hockey au Québec», a souligné le président du conseil d’administration de Hockey Québec, Yve Sigouin, dans une communiqué.

La première phase sera composée d’entraînements supervisés extérieurs, puis la deuxième phase marquera le retour sur la patinoire et servira à l’ajustement des groupes et des équipes.