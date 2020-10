“On va probablement, dans plusieurs parties du pays, ne pas pouvoir se rassembler avec nos familles même si on fait vraiment attention dans les semaines à venir”, a laissé tomber M. Trudeau, qui s’est empressé d’ajouter un “peut-être” plus timide à la fin de sa réponse.

C’est en ces termes que le premier ministre Justin Trudeau a décrit mardi la situation qui attend les Canadiens dans les prochains mois, alors que plusieurs sont frustrés par les restrictions et le confinement partiel dans certaines parties du pays.

Le premier ministre a fait ces commentaires alors que les plus grandes provinces canadiennes frôlent toujours les 1000 nouveaux cas de COVID-19 par jour. Mardi, le Québec a rapporté 963 nouveaux cas et 19 décès; l’Ontario a rapporté 827 nouveaux cas et quatre décès.

Le premier ministre a enjoint les Canadiens à continuer de suivre les directives de santé publique. Même si la situation semble se stabiliser, ce n’est pas le temps de laisser tomber sa garde, a-t-il renchéri lors d’une conférence de presse mardi midi.

“L’hiver s’en vient. La saison des grippes s’en vient. Ça ne va pas être facile”, a-t-il dit, avant de tenter de se faire rassurant. “Mais on va passer à travers en prenant soin les uns des autres, en étant là les uns pour les autres, en faisant notre part”, a-t-il ajouté.

Aide au logement

Municipalités et provinces auront bientôt accès à un milliard de dollars pour construire des milliers de logements abordables et ainsi lutter contre l’itinérance.

La nouvelle Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) permettra de concevoir de nouveaux immeubles locatifs modulaires ou encore de convertir ou de rénover des bâtiments abandonnés ou en mauvais état pour en faire des logements abordables.

Elle sera divisée en deux volets: le volet “grandes villes” et le volet “projets”.

Sous le volet “grandes villes”, 15 grandes villes canadiennes _ où la demande est plus forte pour du logement abordable _ se partageront 500 millions $. La ville de Toronto remporte la part du lion, avec 203,3 millions $. Montréal et Québec auront droit à 56,8 millions $ et 7,1 millions $, respectivement.