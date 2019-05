Notre dur hiver aura eu du bon pour Hydro-Québec

Le météorologue Simon Legault, d’Environnement Canada, confirme d’ailleurs que, même si les trois premiers mois de 2019 n’ont pas fracassé de records de froid - loin de là - le nombre de jours où le mercure s’est maintenu entre -10 et -20 degrés Celsius était plus élevé que la normale.

Ainsi, la part du lion de l’augmentation de 130 millions $ du bénéfice net provient du marché québécois, qui a consommé 2,8 térawatts/heure (TWh) de plus au premier trimestre de 2019, pour des revenus additionnels de 107 millions $, et 2,3 de ces TWh additionnels sont directement imputables au temps froid.

“On met toujours en place les couvertures sur les prix à terme pour obtenir les meilleurs prix qu’on peut avoir et cette stratégie a été payante. Si on avait regardé strictement les prix qu’on aurait obtenus sans marchés à terme, on aurait eu 4,8 sous alors qu’on a eu 5,1 sous. Donc, cette stratégie-là de couverture a été payante”, dit-il.

Parallèlement, la société d’État a réduit de 15 millions $ ses charges d’exploitation, réussissant ainsi à absorber entièrement l’impact de l’inflation et de l’indexation des salaires.

Dans ce dernier cas, les efforts de la société d’État pourraient avoir un impact sur les tarifs chargés aux consommateurs.

“Si on contrôle bien nos charges d’exploitation, c’est clair que ç’a une incidence à la baisse sur les coûts qu’on charge. On a un engagement par rapport à l’efficience; depuis 2010, par exemple, le budget des charges d’exploitation est pratiquement au même niveau sur les neuf dernières années ce qui, en fait, a une incidence à la baisse sur les tarifs”, fait valoir M. Lafleur.

La persistance du temps froid cet hiver a aussi un autre effet sur les activités de la société d’État, soit de maintenir les réservoirs derrière les grands barrages à un niveau très élevé.

“Nos barrages sont pleins, confie M. Lafleur. On a encore des surplus cette année. On ne sait pas exactement quel est le niveau, si on va avoir à déverser cette année. (...) Notre projection la plus récente, en fait, c’est qu’on aurait 141 TWh dans nos barrages en ce moment”, précise le gestionnaire.

L’an dernier, Hydro-Québec a déversé environ 10 TWh de surplus et disposait de quelque 134,6 TWh dans ses réservoirs à la fin de 2018.