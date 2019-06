«Histoire de jouets 4»: une première expérience de doublage pour François Bellefeuille

«Je suis le fakir de l’humour», lance en riant François Bellefeuille, alors qu’il explique qu’en tant qu’humoriste, le fait de se lancer des défis le mettant dans des situations inconfortables lui permet d’évoluer encore plus rapidement. Son défi le plus récent? Celui de prêter sa voix au personnage de Fourchette, le nouveau héros du quatrième volet de la mythique série de films d’animation Histoire de jouets. Un personnage qu’on croirait taillé sur mesure pour l’humoriste, qui se retrouve autant dans la personnalité de son comique personnage que dans les thèmes abordés dans cette histoire prônant la confiance en soi et l’assentiment de sa destinée.



Fourchette, si près de François Bellefeuille «Fourchette, c’est moi version spectacle pour enfants, explique François Bellefeuille. Si je ne faisais que des spectacles pour enfants, j’aurais exactement la même attitude que Fourchette». Ce personnage – un bricolage réalisé à partir d’une fourchette par la petite Bonnie lors de sa première journée à la maternelle – est décrit comme l’un des personnages les plus drôles de tous les films Histoire de jouets par celui qui lui prête sa voix dans la version québécoise. Une première pour l’humoriste, qui avoue avoir ressenti beaucoup de nervosité et de doutes au début de l’aventure, mais qui a rapidement été rassuré par sa talentueuse coach de voix Sophie Dechaume. Par la confirmation des gens de chez Disney aussi, qui lui ont expliqué à deux reprises être extrêmement heureux qu’il ait accepté de prêter sa voix - qu’il a pu teinter d’une légère couleur québécoise – à ce nouveau personnage. «La belle folie de Fourchette, on la retrouve beaucoup dans ce que je fais, dit-il. Son côté naïf aussi, son côté névrosé, charmant et à contresens, ainsi que sa manière de changer d’émotion très rapidement (par exemple, devenir excité à propos de quelque chose vraiment rapidement, j’ai fait souvent ça en humour pour faire rire). D’un point de vue comique, on dirait que les manières de faire rire de Fourchette sont pas mal les mêmes que pour moi sur scène.» Si le caractère colérique de son personnage de scène ne se retrouve pas en Fourchette, c’est tant mieux pour l’humoriste, qui avoue tendre à s’éloigner de ce procédé désormais. «Je n’aurais pas aimé ni même accepté, je crois, de prêter ma voix à un personnage qui aurait été juste en colère», confie celui qui avait toujours rêvé de prêter sa voix à un personnage de film d’animation, et qui était déjà un grand admirateur de la franchise Histoire de jouets. Exerçant le métier de vétérinaire avant de tout laisser pour devenir humoriste, François Bellefeuille parvient à faire de nombreux parallèles entre la trame narrative du film Histoire de jouets 4 et sa vie personnelle. «C’est tellement un bon film, l’histoire est tellement travaillée, ça parle de la vie au fond. Ça parle d’écouter sa voix intérieure, de faire confiance à ce qui semble nous motiver, d’écouter ce qu’on ressent. La vie, parfois, nous amène dans des endroits qu’on n’avait pas imaginés. On pense qu’on est fait pour une voie, mais parfois il faut changer de voie, car c’est ce qu’on veut, parce qu’on est rendu là. C’est ce que j’ai fait quand j’ai changé de métier : écouter ma voix intérieure.»