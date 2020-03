Henri Richard aura laissé sa marque à sa façon

«La dernière conversation que j’ai eue avec lui remonte à trois ou quatre ans, dans le Salon des Anciens, au Centre Bell, a poursuivi Savard. Il était encore capable de tenir une conversation, mais ne se rappelait plus de votre nom. Il ne pouvait d’ailleurs plus se rendre seul au Centre Bell: il ne pouvait plus conduire sa voiture.

En plus d’être le joueur ayant remporté le plus de coupes Stanley dans l’histoire de la LNH, l’ancien capitaine du CH était aussi reconnu pour son apport hors de la patinoire.

«Henri avait une détermination que peu de joueurs avaient. Lui et Jean Béliveau m’ont montré comment gagner, a-t-il déclaré sur les ondes de RDS. Lorsque je suis arrivé, je n’avais que 20 ans et Jean était le capitaine. Henri allait lui succéder. C’est grâce à eux si j’ai gagné la coupe Stanley 10 fois.»

A post shared by Tomas Tatar (trto90) (@tomastatar90) on Mar 6, 2020 at 10:35am PST

View this post on Instagram

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a pour sa part décrit Richard comme «l’un des vrais géants de ce sport».

«La grande famille de la Ligue nationale de hockey pleure le décès d’un incomparable gagnant, un leader, un gentleman et un ambassadeur pour notre sport et pour le Canadien de Montréal», a déclaré Bettman par voie de communiqué.

La classe politique a également offert ses sympathies à la famille d’Henri Richard.

«J’offre mes sympathies à la famille et aux proches de notre capitaine, notre légende, M. Henri Richard. Je garde des souvenirs merveilleux du #16 qui a gagné 11 Coupes Stanley! Merci Pocket Rocket!» a indiqué le premier ministre François Legault sur Twitter.

«Montréal, le Québec et le monde du hockey perdent une légende et l’un des plus grands ambassadeurs des Canadiens et du sport montréalais. Henri Richard aura marqué notre histoire comme peu l’ont fait. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches», a écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur Twitter.

Avec La Presse canadienne.