Héma-Québec a besoin de vous ce mois-ci!

mediaphotos via Getty Images

MONTRÉAL — Héma-Québec demande aux donneurs de sang d’être plus nombreux en juin afin de rétablir la réserve de sang à son niveau optimal en prévision de la saison estivale.

L’organisme dont la mission est de répondre aux besoins québécois en sang et autres produits biologiques d’origine humaine, précise qu’il lui faut 100 dons de plus chaque jour que les 1000 dons normalement nécessaires.

La reprise graduelle des activités au Québec et la hausse de la demande en produits sanguins dans les centres hospitaliers rendent nécessaire cet appel à plus de générosité des donneurs de sang.

Héma-Québec a modifié ses pratiques en raison de la pandémie de COVID-19 et demande maintenant à toute personne qui souhaite faire un don de sang de prendre rendez-vous. Les prochaines collectes sont affichées sur le site d’Héma-Québec.

D’autre part, l’organisme assure que de nombreuses mesures de sécurité sont déployées en raison de la pandémie.

Par exemple, on a prévu des contrôles de l’accès aux sites de collecte avec prise de température des donneurs, des bénévoles et des employés; il y a désinfection des écrans utilisés pour le questionnaire de qualification au don de sang et il y a eu ajout de panneaux d’acrylique dans tous les sites de collecte.

De plus, le port du masque chirurgical, remis par Héma-Québec, est obligatoire pour tous les donneurs de sang, les employés et les bénévoles qui doivent se trouver en deçà de la limite de distanciation physique de deux mètres.