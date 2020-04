Un hélicoptère de la Marine canadienne est porté disparu en mer Méditerranée

THE CANADIAN PRESS/Darren Calabrese Un hélicoptère Cyclone survole le NCSM Fredericton alors que son équipage quitte le port d'Halifax pour un déploiement de six mois en mer Méditerranée, le lundi 20 janvier 2020 (photo d'archives)

Le NCSM Fredericton, avec un hélicoptère Cyclone CH-148 à son bord, avait quitté Halifax en janvier pour un déploiement de six mois en Europe. Alors que la Marine canadienne a rappelé au pays plusieurs de ses navires en raison de la COVID-19, le Fredericton poursuivait sa mission. Il a fait escale en Italie en mars et devait se rendre en Grèce ainsi qu’en mer Noire.

Le Fredericton est actuellement l’un des huit navires rattachés au 2e Groupe maritime permanent de l’OTAN, qui sont chargés d’assurer une présence militaire visible en Méditerranée.

L’armée canadienne n’a commencé à utiliser ses Cyclone dans de vraies missions qu’à la fin de 2018, après plus d’une décennie de problèmes de développement, de retards et de dépassements de coûts. À l’origine, l’armée devait recevoir 28 Cyclones du fabricant Sikorsky à partir de novembre 2008. Mais le premier hélicoptère n’a été livré qu’en juin 2015 et, même alors, il manquait de l’équipement et des logiciels essentiels, et l’appareil ne convenait qu’à l’entraînement. Seuls 18 appareils ont été livrés à ce jour.

Les responsables de la défense ont toutefois eu des éloges récemment pour ce nouvel appareil qui remplaçait les vieux Sea King de l’armée. Les Cyclone ont commencé à participer à de véritables opérations même si l’un d’entre eux a été endommagé l’année dernière lors d’un «atterrissage musclé» sur un navire dans l’océan Pacifique.