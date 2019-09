Hélène Bourgeois-Leclerc revient sur la réaction mitigée de ses parents face aux «Bougon»

Hélène Bourgeois-Leclerc était de passage aux Enfants de la télé, ce mercredi 18 septembre, et la comédienne est revenue sur l’appel téléphonique qu’elle avait reçu de ses parents à la suite de la diffusion du premier épisode de la série Les Bougon, c’est aussi ça la vie!, en 2004.

La principale intéressée a d’abord expliqué comment elle avait tenté de préparer psychologiquement ses géniteurs au rôle, disons, très peu vêtu de Dolorès Bougon, qualifiant la série d’irrévérencieuse, d’audacieuse et d’inusité pour l’époque.

Ses parents étaient confiants, car après tout, l’émission était diffusée sur les ondes de Radio-Canada!

Mais immédiatement après la diffusion, Hélène Bourgeois-Leclerc a reçu un appel de ces derniers dont elle se souvient encore.

«On a regardé Les Bougon, ton père et moi… Écoute, on est très content et en même temps, on comprend qu’il faut bien que tu gagnes ta vie comme comédienne», a lancé Hélène Bourgeois-Leclerc, rapportant les mots de sa mère, visiblement amusée par l’anecdote.

«C’est le fun. On est contents. Bravo, et on va toujours t’aimer», avait renchéri son père.

Hélène Bourgeois-Leclerc a ensuite expliqué que ses parents avaient fini par changer leur fusil d’épaule par rapport à la série.

«Rapidement, ils sont devenus de très grands fans, c’était une grande fierté. Mais cet appel téléphonique-là, je vais m’en rappeler toute ma vie!»

La comédienne garde pour sa part un excellent souvenir de cette expérience, car pour elle, Dolorès Bougon est le rôle qui lui a «permis d’assumer un personnage jusqu’au bout de ses cheveux».

Hélène Bourgeois-Leclerc est présentement la tête d’affiche de la série Toute la vie, qui est diffusée le mardi à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.