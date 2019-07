Pour une deuxième journée, les fans de musique lourde s’étaient donné rendez-vous au parc Jean-Drapeau.

Deux groupes mythiques avaient pour mission de conclure le festival Heavy Montréal, Slayer et Anthrax, sans oublier la présence de Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators et Stick to Your Guns.

Voyez quelques-uns de ces groupes, et d’autres, dans nos images de cette fin de semaine dans les deux galeries ci-dessous!