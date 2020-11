Même à la maison, c’est possible de s’offrir de grandes tables. De chics adresses de la métropole ont adapté leur cuisine pour que vous emportiez un peu de raffinement culinaire chez vous. Faites-vous plaisir!

Courtoisie Maison Boulud

Deux petites semaines après avoir rouvert, la deuxième vague a forcé le restaurant du Ritz-Carlton a refermé ses portes. Mais, cette fois, le chef Daniel Boulud n’a pas rangé ses couteaux. Il nous offre «Boulus Chez Vous», des plats gastronomiques présentés de la manière la plus élégante possible à savourer dans le confort de notre foyer.

Au menu, trois options : pour le souper, pour le brunch, les week-ends uniquement, ou pour le dessert. On peut notamment commander bûches de Noël et gâteaux dès maintenant.

On se délecte du saumon fumé maison servi avec blinis de pois chiche et une crème fraîche au raifort, ou encore d’un agachile de cadeau à la pomme verte hyper frais. On ajoute à ça des paccheri généreusement enveloppées d’un succulent ragoût d’agneau, de tomates confites et de Pecorino ou un suprême de pintade accompagné d’un risotto d’épeautre. Pour dessert, un Paris Brest ou une tarte Bourdaloue… Et on ne peut pas repartir sans les classiques et réconfortantes madeleines de la maison.

Le restaurant a fait des pieds et des mains pour que la présentation reste jolie dans les boîtes (compostables). Pour maximiser l’expérience, un livret est remis à chaque client afin qu’il réchauffe et présente les plats façon Boulud.

Quand : du mercredi au dimanche

Où : 1228 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Comment : commande entre 7h et 15h par téléphone ou par courriel à bouludchezvous@ritzmontreal.com | Trouvez le menu ICI. | Pour emporter uniquement.

Le combo 20 morceaux du resto de sushis du coin commence à vous ennuyer? Commandez les fins sushis et surtout le fameux bol de sashimis du Jatoba, cette chic adresse du centre-ville, toujours citée parmi les meilleures tables montréalaises.

Ajoutez à ça quelques plats chauds, dont des dumplings, la morue noire fondante ou encore l’époustouflant riz frit au canard confit. On complète l’expérience avec une bouteille de saké.

Quand : du lundi au samedi

Où : 184 Place Phillips, Montréal

Comment : commande en ligne | Pour emporter et livraison disponible dans un rayon de 5 km du resto.

D’autres adresses de sushis réputées comme Jun I et Park offrent aussi des menus pour emporter.

Chef David McMillan garde le cap. Si Vin Mon Lapin, qui s’était brièvement converti en rôtisserie Casgrain BBQ, s’est accordé une petite pause, la plupart de ses prestigieuses adresses tiennent le coup pendant la pandémie et nous offrent la même qualité à laquelle elles nous ont habitués. Autant chez Joe Beef, que chez Vin Papillon ou McKienan, on a droit à un menu pour emporter constamment renouvelé, selon les arrivages et produits de saison.

On empoigne, en plus, un vin de leur carte d’importations privées remarquable, et voilà, un vendredi tristounet de novembre devient la soirée la plus exquise du mois.

Quand : Du mercredi au dimanche

Comment : commande en ligne ou au téléphone | Pour emporter, sinon le McKiernan livre avec Doordash

Gabriel Petridis DeRossi/Hoogan et Beaufort/Facebook

Maintenant que sa charmante terrasse installée exceptionnellement à l’arrière du resto, en plein coeur des Shops Angus, est fermée, on peut tout de même profiter de l’expérience culinaire haut de gamme que nous offre Hoogan et beaufort à la maison.

Le chef Marc-André Jetté ne chôme pas. Il nous propose des plats prêts-à-manger, surtout des lasagnes et pâtés traditionnels et - encore plus intéressant, selon nous - des boîtes de prêt à cuisiner, incluant morue, côte de boeuf et magret de canard. De quoi nous accommoder en toute occasion. Sont aussi présentés en ligne les accords mets et vins avec chaque plat. Intéressant!

Quand : du mercredi au dimanche de 16:00 à 18:00

Où : 4095 rue Molson, Montréal

Comment : commande en ligne ou au téléphone 438-863-5987 | Pour emporter ou livraison gratuite pour les commandes de plus de 100$ dans un rayon de 5km du resto.

Courtoisie Le Renoir

Un temps des Fêtes faste et gourmand, c’est ce que nous promet le chic restaurant du Sofitel Montréal avec ses spécialités françaises à emporter ou livrées à domicile.

On peut choisir en ligne parmi une sélection de plats ou de boîtes pour deux incluant tout le nécessaire pour un souper complet, de l’entrée au dessert en passant par les bulles. On ne manque pas d’ajouter à son panier l’excellent pâté en croûte du chef Olivier Perret ou encore les arancini à la buffala baignés dans un succulent coulis tomaté. Suffit de réchauffer le tout une fois à la maison.

Envie de sucré? On pige parmi une sélection de viennoiseries ou on ajoute des gâteaux faits sur mesure, à commander au moins 72 heures en avance.

Quand : Tous les jours, de 11h à

Où : 1155 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal