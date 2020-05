Hausse de la violence contre les femmes autochtones pendant le confinement

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld Avec les résultats d'un nouveau sondage faisant état d'une forte augmentation de la violence contre les femmes autochtones depuis le début de la crise sanitaire, des inquiétudes surgissent à savoir si la pandémie pourrait retarder le dévoilement prévu en juin d'un plan d'action national sur les femmes autochtones disparues et assassinées.

De plus, les résultats préliminaires de ce sondage et de deux autres consultations laissent entendre que la plupart de ces femmes craignent plus la violence conjugale que le virus pendant la pandémie.

La présidente de l’AFAC, Lorraine Whitman, s’est dite «choquée» par ces chiffres et très inquiète pour la sécurité des femmes autochtones du Canada, cependant que les responsables de la santé publique continuent de demander aux gens de rester confinés dans leur maison.

«Nous savons que dans un monde idéal, la maison est un endroit sûr. Mais le monde n’est pas parfait et la maison n’est pas sûre pour certaines femmes et familles, a rappelé Mme Whitman. Avec la distanciation physique et la quarantaine volontaire, des femmes doivent rester à la maison où elles sont confinées avec leur agresseur et ne peuvent s’enfuir. Elles ont nulle part où aller.»

Même avant le début de la pandémie, les femmes autochtones du Canada vivaient avec des risques élevés de violence et d’abus — une réalité désolante révélée par l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA).

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, avait affirmé en décembre que le gouvernement fédéral dévoilerait un plan d’action en réponse aux découvertes de l’enquête en juin 2020, ce qui marquerait le premier anniversaire de la publication de 231 appels à la justice.

Samedi, à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que l’élaboration de la réponse nationale se poursuivait et que ce travail était «plus important que jamais».