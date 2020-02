Stationnement: des Montréalais paieront près de cinq fois plus cher

Marc Bruxelle via Getty Images

Les résidents de l’arrondissement de Ville-Marie paieront jusqu’à cinq fois plus cher pour leur vignette de stationnement annuelle, a annoncé mardi la mairesse Valérie Plante.

La première vignette de stationnement pour les résidents, dont le prix était fixé à 52$ par année depuis 1989, coûtera entre 100$ et 250$ dès le 1er avril prochain. À l’instar d’autres arrondissements comme le Plateau-Mont-Royal et Rosemont-La Petite-Patrie, Ville-Marie modulera désormais le prix des vignettes en fonction de la taille de cylindrées.

Les propriétaires de véhicules électriques et de cylindrés de 1,6 litre et moins ne débourseront que 100$ par année (taxes incluses). Le prix grimpera à 150$ pour les cylindrés de 1,7 à 2,4 L. Cette catégorie inclut des modèles populaires comme la Honda Civic, la Toyota Corolla et la Mazda 3, explique Radio-Canada.

Pour les cylindrés de 2,5 à 3,4 L, comme la plupart des VUS, le coût sera de 200$. Au-delà de cette limite, les résidents du centre-ville devront débourser le prix maximum de 250$ pour une première vignette de stationnement.

Pour les ménages qui choisissent d’avoir deux voitures, il faudra ajouter 350$ pour une seconde vignette, même pour un véhicule électrique.

L’arrondissement donnera toutefois un coup de pouce aux citoyens à faible revenu, qui pourront bénéficier du tarif le plus bas sur présentation d’un avis de cotisation.

Une réforme «nécessaire»

Dans un communiqué diffusé mardi, la mairesse a qualifié la refonte du système de «nécessaire dans un contexte d’urgence climatique».