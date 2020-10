Netflix Canada augmente de nouveau les prix de ses abonnements mensuels

Netflix Canada augmente de nouveau les prix de certains de ses abonnements mensuels.

Le géant du visionnement en continu a annoncé jeudi que son plan mensuel standard augmenterait de 1,00$ à 14,99$ et sa version premium grimperait de 2,00$ à 18,99$. Le prix du plan de base restera inchangé à 9,99$.

Selon Netflix, l’augmentation de prix lui permettra d’«investir davantage dans les films et les émissions ainsi que dans la qualité de l’expérience des membres».

Les nouveaux membres qui s’inscrivent immédiatement seront déjà assujettis aux nouveaux prix, a précisé la société. Pour les membres existants, la hausse de prix sera appliquée en fonction de leur cycle de facturation, au cours des prochaines semaines.

Les membres actuels seront informés du changement par courriel et par l’entremise de l’application Netflix 30 jours avant que le nouveau prix ne leur soit appliqué.

Netflix a récemment annulé une partie de sa programmation en raison de problèmes liés à la pandémie de COVID-19. Le diffuseur a notamment annulé les séries Glow, The Society et I Am Not Okay With This.

La dernière augmentation de prix de l’entreprise au Canada avait été annoncée en novembre 2018. À ce moment-là, le prix d’un plan mensuel de base est passé de 8,99$ à 9,99$, et ceux des plans standard et premium ont grimpé de 3,00 $ pour atteindre 13,99$ et 16,99$ respectivement.

Le plan de base permet aux abonnés de visionner le contenu de Netflix sur un écran à la fois avec une résolution de qualité inférieure. Le plan standard permet le visionnement simultané sur deux écrans avec une résolution haute définition et le plan premium permet le visionnement sur quatre écrans en qualité vidéo ultra HD (4K).

«Les Canadiens n’ont jamais eu plus de choix en matière de divertissement et nous sommes plus que jamais déterminés à offrir une expérience qui dépasse leurs attentes», a affirmé jeudi Netflix dans un communiqué au sujet de l’augmentation des prix.

«Les membres nous disent à quel point ils apprécient la variété et nous mettons à jour nos prix afin que nous puissions continuer à investir dans plus de spectacles et de films. Comme toujours, nous continuerons à proposer une gamme de forfaits afin que les gens puissent choisir un prix qui convient à leur budget.»

Netflix a été lancé au Canada en septembre 2010. Il facturait alors 7,99$ par mois pour le visionnement illimité de ses émissions de télévision et ses films.