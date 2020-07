Dans un contexte où les dénonciations d’inconduites sexuelles se multiplient au Québec, la campagne «Stand Up!» lancée en mars dernier a refait surface et est plus pertinente que jamais.

Mise sur pied par L’Oréal Paris en collaboration avec Hollaback!, un organisme à but non lucratif qui lutte mondialement contre le harcèlement de toutes formes, elle vise en fait à encourager les témoins d’actes indécents en public à arrêter de détourner le regard et à intervenir auprès des victimes, via un programme de formation en ligne. On y montre notamment comment reconnaître le harcèlement de rue et comment réagir pour y mettre un terme.