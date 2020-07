Le harcèlement criminel n'implique pas nécessairement de violence physique

sestovic via Getty Images

sestovic via Getty Images

La Cour d’appel a rétabli le verdict de culpabilité d’un homme pour harcèlement criminel contre son ex-conjointe: pas besoin que la femme ait eu peur pour sa sécurité physique, ni que l’accusé ait posé des gestes violents, rappelle-t-elle, une crainte pour sa sécurité psychologique ou émotionnelle suffit.

Par sa décision rendue mercredi, la Cour a annulé l’acquittement de l’homme.

Dans cette affaire, la plaignante avait mis fin à la relation à l’été 2013, une rupture mal acceptée par l’homme.

Peu après, elle reçoit une lettre dans laquelle on la dépeint comme une séductrice qui fréquente et manipule plusieurs hommes à la fois.

Puis, les appels anonymes se succèdent.

Lorsqu’un soir elle reçoit un ami chez elle, son ex-conjoint l’appelle pour lui dire qu’il sait qu’elle a eu une visite. Cette nuit-là, on frappe à sa fenêtre. Le lendemain, l’homme l’appelle plusieurs fois et lorsqu’elle ne répond pas, il se présente chez elle. Les jours suivants, les appels suspects se poursuivent.

Fin septembre, une lettre a été placée sur le pare-brise de son véhicule dans laquelle l’auteur l’accuse d’être une menteuse et une manipulatrice. Il la menace d’envoyer la première lettre qu’elle a reçue à d’autres personnes et de dévoiler ses «manipulations secrètes». Il lui ordonne également de placer une enveloppe jaune sur le tableau de bord de sa voiture et d’attendre ses instructions pour la suite si elle souhaite que cesse l’envoi des lettres.

La femme porte alors plainte à la police.