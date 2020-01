Happening gourmand: au resto pour des «peanuts» cet hiver!

Prendre la résolution d’économiser un peu, ce n’est pas une raison pour se laisser mourir de faim et d’annihiler complètement le plaisir. Du 16 janvier au 9 février, profitez de bonnes tables montréalaises à prix d’ami pendant la 13e édition de Happening Gourmand .

Envie de manger de la bavette dans un bistro français? Un risotto original dans une chaleureuse trattoria? Une pizza cuite au four dans une ambiance festive ou encore des sushis créatifs à deux pas du métro? Vous trouverez assurément votre compte dans les dix adresses participantes du groupe Antonopoulos.

Chacune sert une table d’hôte trois services différente offerte entre 25$ et 35$, puis le brunch à 17$.

Vous craquerez sans doute pour le bar japonais Kyo (notre coup de coeur) qui sert d’excellents takoyakis, des croustillants beignets de pieuvre couverts de croustilles de wonton et de savoureuses ailes de poulet style Nagoya frites deux fois et laquées au mirin, soya et poivre noir.