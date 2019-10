Des solutions (pas trop sérieuses) pour mettre fin au #Halloweengate

mediaphotos via Getty Images

On pensait avoir vu le comble de la polarisation d’un débat avec les élections fédérales. C’était avant l’Halloween 2019.

Depuis mercredi après-midi, les Québécois ont un choix déchirant à faire: fêter l’Halloween le 31 octobre ou le 1er novembre?

Plusieurs municipalités du Québec ont demandé à leurs citoyens de reporter leurs célébrations d’Halloween à vendredi en raison des importantes précipitations annoncées par Environnement Canada.

N’en fallait pas plus pour déclencher une avalanche d’opinions sur la question.

Peut-être n’avez-vous pas encore arrêté votre décision à savoir si on peut déplacer la fête d’Halloween. Dans le but d’apaiser les esprits, voici quelques solutions proposer par des humoristes et des internautes pour mettre fin à cette interminable saga (qui durera 24 heures).

Un bon vieux Doodle

Doodle est l’outil par excellence pour trouver une date commune pour organiser un travail d’équipe, une réunion ou un événement.

L’humoriste Michelle Desrochers a donc proposé que chaque personne coche ses disponibilités pour faire un choix démocratique.