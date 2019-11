Halloween et participes passés: même combat

Yuriy Gluzhetsky via Getty Images Étrangement, les débats sur l'Halloween et sur les participes passés se portent en partie sur le même terrain.

Je me commets ici avec un premier texte d’opinion publié dans le HuffPost. Plus encore, je me commets avec un premier texte d’opinion affichant le mot «Halloween» dans son titre. Je veux croire que les commentateurs auront la patience de jeter un oeil à l’ensemble des lignes qui suivent avant de me lancer des citrouilles ramollies par les intempéries.

Ainsi donc, la semaine dernière nous aura permis d’être témoins de deux débats qui, s’ils semblent bien éloignés l’un de l’autre à première vue, reposent sur des bases similaires. Fallait-il reporter l’Halloween au lendemain? Devrait-on simplifier la règle des participes passés?

Je pourrais écrire que j’ai suivi les deux débats avec fascination et étonnement. Mais ce ne serait pas tout à fait juste. En fait, on ne s’étonne plus de rien en cette ère de réseaux sociaux où la moindre affirmation peut susciter les réactions les plus intenses.

De ces deux débats, il me semble qu’il y a une leçon à tirer. C’est que dans la vie, il n’y a pas de mal à se simplifier la vie.

Le #HalloweenGate a suscité des déchirements sur les réseaux sociaux, entre chroniqueurs, entre collègues, entre amis et même à l’intérieur de certaines familles. Les pro-changement-de-date y ont vu une façon de se donner une chance d’avoir une soirée plus agréable en famille. Les anti-changement-de-date y ont vu un signe de faiblesse d’une nouvelle génération, souvent en ignorant, volontairement ou non, que la décision avait été prise en s’appuyant sur la prévision voulant que de 40 à 60 mm de pluie s’abattraient en quelques heures dans la région, un phénomène météo hors de l’ordinaire.

Car oui, c’était plutôt hors de l’ordinaire.