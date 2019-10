Halloween: neige, pluie et temps frais au Québec

La dépression météorologique en provenance de la région des Grands Lacs qui affectera le Québec jeudi et vendredi pourrait provoquer des chutes de neige significatives sur le nord-ouest et le centre du Québec et beaucoup de pluie plus au sud.

Dans un bulletin météorologique spécial transmis mardi soir, Environnement Canada a précisé que les quantités de neige pourraient dépasser 15 centimètres sur plusieurs secteurs.

Les plus touchés pourraient être ceux d’Amos, La Sarre, Malartic, Rouyn-Noranda, Senneterre et Val d’Or, en Abitibi-Témiscamingue, tout comme ceux d’Alma, Péribonka, Saint-Félicien et Roberval, au Lac-Saint-Jean.

L’agence météorologique a toutefois prévenu qu’il y avait encore de l’incertitude mardi soir quant à la trajectoire de ce système, ce qui pourrait avoir un impact sur les quantités de neige à recevoir et les régions touchées.