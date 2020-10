Passer l'Halloween... ou pas?

La docteure Anna Banerji, professeure agrégée à l’École de santé publique de l’Université de Toronto, estime, elle, que le porte à porte devrait «probablement être annulé cette année», alors que «nous venons de fermer des centres de conditionnement physique et des restaurants (dans certaines régions du Québec et de l’Ontario) pour essayer de contrôler la COVID».

Les zones qui comptent peu de cas seront certes plus sécuritaires à l’Halloween, mais le contact avec plusieurs personnes, même bref, peut comporter un risque plus élevé dans les zones plus chaudes, admet-elle. Or, la professeure Banerji rappelle qu’il sera difficile d’assurer la distanciation physique des enfants, tout excités de voir leurs amis déguisés sur les trottoirs du quartier. «Et les adultes qui sont là aussi seront exposés à tous ces enfants» de maisonnées différentes.