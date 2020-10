Même si Québec a donné son aval à la chasse aux friandises ce 31 octobre , les donneurs seront sans doute plus rares cette année à cause de la pandémie. Pour que chaque enfant ait droit à une cueillette fructueuse, une Québécoise a lancé une carte interactive pointant les maisons qui distribueront des bonbons dans chaque région du Québec.

Ensuite, dans une longue liste de partage , suffit de trouver la ville québécoise où on compte passer l’Halloween, et on a accès à une carte interactive Google Maps détaillant chaque adresse qui donne, en vert, ou ne donne pas, en rouge, dans note petit coin de pays.

«Ceci a pour but d’éviter aux familles de marcher de grandes distances sans trouver de maisons “allumées”. Faisant partie des personnes qui donnent des bonbons, mais étant dans un coin isolé où peu de familles résident, je me demandais comment m’assurer que les familles sachent que je suis là», écrit-elle sur Facebook.

Elle était loin d’être la seule dans cette situation puisque plus de 4700 logis se sont inscrits en moins d’une semaine et les requêtes continuent de rentrer. «Je passe mes journées là-dessus, confie-t-elle au HuffPost Québec. Avec de la bonne musique, ça me motive. Plus que j’ai de maisons, plus que je suis heureuse».