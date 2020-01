Les Haïtiens de Montréal soulignent le 10e anniversaire du séisme

Le ministre des Affaires étrangères, Francois-Philippe Champagne , et la ministre du Développement international, Karina Gould, ont publié un communiqué rendant hommage au courage et à la résilience du peuple haïtien ainsi qu’à tous ceux à travers le monde qui ont contribué à la reconstruction du pays.

«Dix ans, c’est un peu le bilan et c’est encore plus triste parce qu’on essaie de voir ce qui s’est amélioré et l’on constate que l’on a encore autant de peine, a-t-elle confié en entrevue à La Presse canadienne. Dix ans plus tard, le traumatisme est toujours vivant. La plaie n’est pas refermée.»

L’organisme communautaire et culturel La Maison d’Haïti, qui coordonne la cérémonie, a tenu tout un week-end d’activités artistiques, d’échanges et de conférences pour marquer les dix ans de la catastrophe.

Les deux ministres fédéraux ont aussi souligné l’apport à la société canadienne des nombreux réfugiés haïtiens qui sont venus au pays après le séisme et qui ont laissé leur marque dans leur communauté d’accueil.

«Aussi difficile que soit la reconstruction, il est encore plus difficile de parvenir à un changement durable. Pourtant, ceux qui sont restés et qui ont vécu le tremblement de terre et la reconstruction, et qui aujourd’hui encore travaillent avec acharnement pour faire d’Haïti un pays meilleur et paisible, nous rappellent ce qui est bon et nous montrent qu’il y a de l’espoir», peut-on lire dans le communiqué d’Affaires mondiales Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a lui aussi fait paraître un communiqué pour souligner ce triste anniversaire.

«En tant que partenaire et ami fidèle d’Haïti, le Canada demeure résolu à appuyer le peuple haïtien. Que ce soit par la générosité des Canadiens qui ont fait un don après le séisme ou par le biais de la communauté canado-haïtienne qui multiplie les ponts entre nos deux pays, nous sommes solidaires des Haïtiens», a déclaré M. Trudeau.

Son message salue également la «résilience incroyable» dont les Haïtiens ont fait preuve depuis dix ans face aux nombreux défis et aux obstacles de la reconstruction.

D’après les plus récentes données du recensement, en 2016, plus de 165 000 personnes d’origine haïtienne vivaient au Canada, dont une importante majorité au Québec.

