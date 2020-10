Les 5 grandes tendances en habillage de fenêtres

On sous-estime trop souvent le pouvoir d’embellissement de l’habillage de fenêtres. Pourtant, il ne garantit pas qu’intimité, mais nous permet le parfait contrôle de la luminosité, amplifie la sensation de confort et surtout l’élégance de nos pièces. Tanné de vos vieux rideaux IKEA? L’expert montréalais de l’habillage de fenêtre sur mesure, Store Urbain, nous pointe les 5 tendances au rayon rideaux et stores.

1. Toiles Motorisées Dual

Courtoisie

Opacité, performance et fonctionnalité. Ce système motorisé haut de gamme est une heureuse rencontre entre une toile solaire et une toile opaque dans le même caisson.

La toile solaire - une toile ajourée - procure une intimité complète pendant le jour, en plus de protéger nos intérieurs des rayons UV et d’assurer un contrôle de la température. La toile opaque, elle, nous permet d’être plongés dans le noir complet lorsque vient le temps de déposer notre tête sur l’oreiller.

Le plus beau, c’est que le tout peut être contrôlé à partir d’une manette, de la voix ou encore de la tablette ou du téléphone intelligent. Ça, c’est du luxe (et une garantie de meilleures nuits de sommeil)!

2. Voilages Ripplefold

Courtoisie

Courtoisie

Avec ces voilages, l’élégance s’invite dans nos pièces. Par leurs plis égaux, ils vont créer une verticalité, accentuant l’effet de hauteur des plafonds. Pouvant être installés sur plusieurs types de rails, plafonds ou muraux, ils ont l’avantage de se marier à une kyrielle de styles.

Et lorsqu’on fait affaire avec une entreprise spécialisée dans le «sur mesure» comme Store Urbain, on a le choix parmi des milliers de tissus afin qu’ils s’amalgament à la perfection au style de notre demeure.

3. Stores Romains

Courtoisie

Les stores romains font un retour en force dans nos décors. Ils se démarquent par leur fort potentiel décoratif, surtout lorsqu’on les personnalise en sélectionnant nous-mêmes draperies et voilages qui s’agencent à nos intérieurs. Il se démarque également par sa versatilité. Une toile à rouleau plus standard offre, par exemple, moins de choix de finis.

4. Stores Motorisés Extérieurs

Courtoisie

Courtoisie

Confinés chez nous depuis des mois, on passe de plus en plus de temps à la maison, et dans nos cours. Autant profiter de leur plein potentiel en optant pour des stores motorisés extérieurs. Ils offrent une intimité totale durant la journée, en plus de nous protéger des UV et des moustiques parfois envahissants.

Ils permettent également de bloquer vent et pluie afin qu’on puisse profiter de cette extension de nos intérieurs, des plus conviviales, plus longtemps.

5. Toiles solaires foncées avec technologie «Koolblack TM»

Courtoisie

Les fenêtres en aluminium ont leurs beaux jours. Pour un look épuré et plus organique, on les marie à des toiles solaires de couleur noire. Auparavant, on les évitait lorsque notre demeure était orientée sud ou ouest, question de ne pas transformer nos intérieurs en îlots de chaleur. La nouvelle technologie Koolblack permet toutefois aux fibres de ne pas absorber les rayons chauds au même titre qu’une toile blanche.

Les toiles foncées Koolblack offrent également un look extérieur plus cohérent, comme la couleur tranche moins avec les façades extérieures. Elles sont presque invisibles.