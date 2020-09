Guy Nantel plaide qu'il est le seul à pouvoir sortir le PQ de la troisième opposition

QUÉBEC — L’humoriste Guy Nantel a joué à l’iconoclaste au dernier débat de la course à la direction du Parti québécois (PQ) mardi soir: il a désavoué des réalisations précédentes du gouvernement Marois et a laissé entendre que même le premier ministre François Legault le craint.

«Qui François Legault ne veut pas avoir dans sa face (aux élections) en 2022?», a-t-il lancé pour convaincre les membres de voter pour lui.

Constamment à l’attaque contre ses adversaires, M. Nantel a plaidé qu’il était le seul à pouvoir sortir le parti de la marginalité de son statut de troisième opposition grâce à sa notoriété personnelle, en citant les sondages.

«Demandez-vous qui aura la meilleure visibilité médiatique, a-t-il lancé aux membres qui se prononceront au début d’octobre. Le dernier sondage Léger – qui disait que si je gagnais la course, on tombait première opposition officielle, et si mes collègues la gagnaient, on restait troisième – est assez évocateur.»

Dès sa déclaration d’ouverture, il s’en est pris directement à ses adversaires, le député Sylvain Gaudreault, l’avocat Paul St-Pierre Plamondon et l’historien Frédéric Bastien, en leur reprochant leur position ou leurs louvoiements.

EN VIDÉO: le 3e débat de la course à la chefferie du PQ