Course à la chefferie du PQ: Guy Nantel annoncera sa décision jeudi

Mario Beauregard/La Presse canadienne Guy Nantel présente actuellement son spectacle «Nos droits et libertés» un peu partout au Québec.

Guy Nantel a terminé sa réflexion.

Il annoncera jeudi s’il compte être de la course à la chefferie du Parti québécois (PQ). L’humoriste dévoilera sa décision à 10h, lors d’une conférence de presse à Montréal.

Le 2 février, il avait fait le point sur sa réflexion lors de son passage à Tout le monde en parle. Il avait entre autres indiqué qu’il ferait connaître sa décision avant la Saint-Valentin, soit vendredi.

«Il y a des jours où je me dis que je suis fait pour ça, que j’ai ça dans le sang. Et il y a des jours où je me dis: “J’aime tellement faire de l’humour, j’aime tellement ma vie actuelle”, que je suis parfois partagé dans tout ça», a-t-il affirmé sur le plateau de l’émission.

Il avait aussi offert une certaine analyse du PQ et sa vision pour l’avenir du parti.

«Je pense que ce parti-là a besoin de deux choses, essentiellement: d’unité et de se décomplexer. Je pense vraiment qu’on est là comme société», a-t-il déclaré.

«Si j’allais dans la course, ce que je proposerais, ce serait de réduire le programme à sa plus simple expression: il n’y aurait aucune réforme sociale ou politique avant un référendum dans une première moitié d’un premier mandat», a ajouté l’homme de 51 ans.

Pour l’instant, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, l’avocat Paul St-Pierre Plamondon et le professeur d’histoire Frédéric Bastien sont les seuls candidats en lice pour succéder à Jean-François Lisée.