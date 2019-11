Guy Nantel pourrait-il se lancer dans la course à la chefferie du Parti québécois? L’idée n’est pas si saugrenue, si l’on en croit l’animateur et analyste politique Mario Dumont, dont l’intervention a contribué à relancer le débat sur les réseaux sociaux.

La question avait déjà été posée, notamment à l’émission La soirée est (encore) jeune, et l’humoriste a réaffirmé lundi, via sa responsable des communications Kristina Bernard, que la porte n’était pas fermée, rapportait hier La Presse+.

«Si le PQ a besoin d’un chef, justement, qu’il me fasse signe et je me présenterai dans la course», avait aussi lancé le principal intéressé à Salut Bonjour, le 13 novembre dernier.

«Si des gens lui font signe, qu’il va chercher ses signatures, que certains organisateurs embarquent avec lui et qu’il se monte une équipe, ça mettrait tout un intérêt dans la course du PQ», a ainsi soutenu M. Dumont sur les ondes de TVA. L’ex-politicien a toutefois souligné que M. Nantel avait probablement peu de connaissances des rouages internes de la politique, et peu de contacts à l’intérieur du parti.

La responsable des communications Kristina Bernard a indiqué par courriel au HuffPost Québec, mercredi matin, que l’humoriste n’avait «pas de commentaires à faire à ce sujet pour le moment».

M. Nantel s’est également gardé de commenter sur sa page Facebook, mais a tout de même lancé une question à ses abonnés...