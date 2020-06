Guy Laliberté débouté pour un litige fiscal entourant son voyage dans l'espace

MONTRÉAL — Guy Laliberté ne pourra récupérer les millions de dollars payés au fisc canadien entourant son voyage dans l’espace en 2009 lorsque le milliardaire québécois avait passé 12 jours à bord de la Station spatiale internationale (SSI).

L’homme d’affaires, qui vient d’être débouté par la Cour d’appel fédérale, a fait savoir lundi qu’il n’avait pas l’intention de se tourner vers le plus haut tribunal du pays, ce qui met ainsi un terme à l’affaire ayant débuté en 2018. Une cotisation d’environ 20 millions $ attendait M. Laliberté, avaient rapporté divers médias à l’époque.

Dans une décision de 26 pages rendue vendredi dernier, la juge Mary Gleason s’est rangée derrière la décision rendue en 2018 par la Cour canadienne de l’impôt en écrivant que si les circonstances ayant pavé la voie à l’appel de M. Laliberté peuvent paraître «inhabituelles et exotiques», il en va autrement lorsque l’on examine le fond de l’affaire.

«Il y a une différence entre un voyage d’affaires impliquant certains loisirs et un voyage personnel avec certains aspects qui concernent les affaires, souligne-t-elle, en faisant référence à la décision du tribunal inférieur. Ce voyage spatial s’inscrit dans cette dernière catégorie et les conséquences fiscales sont déterminées en conséquence.»

Le cofondateur du Cirque du Soleil tentait d’éviter d’avoir à payer de l’impôt sur la facture de 41,8 millions $ qui accompagnait son voyage dans l’espace en 2009 en faisant valoir qu’il s’agissait de dépenses d’affaires et non d’un séjour effectué à titre personnel. Son périple avait été présenté comme une «mission sociale et poétique» pour sensibiliser la population aux problèmes liés à l’accessibilité de l’eau dans le monde et pour mettre la table au premier spectacle présenté en Russie par l’entreprise de divertissement.

Mécanisme constesté

M. Laliberté avait d’abord payé le voyage par l’intermédiaire d’une société de portefeuille personnelle. Il avait ensuite été remboursé par Créations méandres, la société qui contrôlait le Cirque du Soleil à l’époque, après qu’un montant de 4 millions $ eut été soustrait à titre d’avantage imposable.

L’Agence du revenu du Canada (ARC), qui voyait les choses d’un autre oeil, avait porté l’affaire devant la Cour de l’impôt, qui avait fixé à 10 %, ou 4,2 millions $, le montant de la portion du voyage liée aux affaires. Cela signifiait que les 90 % restants du voyage (37,6 millions $) représentaient le montant de l’avantage imposable.