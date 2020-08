MIKE LEYRAL/AFP via Getty Images

MIKE LEYRAL/AFP via Getty Images Guy Laliberté, 13 novembre 2019

À l’aube d’une pandémie, en février, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ) a allongé 75 millions $ US pour racheter la participation restante de 10 % du milliardaire Guy Laliberté dans le Cirque du Soleil - qui s’est placé à l’abri de ses créanciers quelques mois plus tard.

“Le 14 février, jour de la transaction, aucun fait ne validait la possibilité d’une pandémie, et encore moins d’un confinement planétaire sans précédent”, a soutenu le nouveau président et chef de la direction du bas de laine des Québécois, Charles Émond, devant les députés de l’Assemblée nationale dans le cadre d’une commission parlementaire, lundi après-midi.

La CDPQ a radié ses investissements évalués à 170 millions $ US dans l’entreprise de divertissement. La Caisse avait acquis 10 % de la société en 2015 lorsque M. Laliberté avait décidé de vendre sa participation majoritaire à un trio d’investisseurs qui comptait parmi ses rangs fonds texan TPG Capital et la firme chinoise Fosun.

“La décision a été réfléchie, a expliqué M. Émond. On l’a fait d’une façon prudente, tant d’un point de vue opérationnel que stratégique. Il valait mieux, selon nous, avoir 20 % avec des droits que 10 % et être en arrière sur le banc du passager.”