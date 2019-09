Guy Lafleur opéré avec succès au coeur

Guy Lafleur a été opéré avec succès pour un quadruple pontage coronarien jeudi matin au Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Le Canadien de Montréal en a fait l’annonce, à la demande de la famille de l’ancienne légende du Tricolore.

“Cette intervention a été rendue nécessaire suite à un examen de routine qui a permis de déceler un trouble cardiaque”, précise un bref communiqué publié jeudi après-midi.

“L’opération s’est déroulée avec succès, et les médecins prévoient un rétablissement complet au terme d’une convalescence de plusieurs mois. La famille tient à remercier l’équipe médicale et tout le personnel du CHUM, et n’émettra aucun autre commentaire ”

Âgé de 68 ans, Lafleur a été l’un des joueurs les plus électrisants des années 70.

Premier choix du repêchage de 1971, à la suite d’une campagne de 130 buts et 209 points en 62 matchs avec les Remparts de Québec, Lafleur a eu besoin de trois saisons complètes avant d’exploser et devenir la grande vedette de la LNH.

En 1974, Lafleur a amorcé une séquence de six saisons avec au moins 50 buts et 100 points, devenant le premier joueur dans l’histoire de la LNH à réussir pareil tour de force.

Il a connu sa meilleure campagne en 1976-77 alors qu’il a amassé 56 buts et 80 aides, en route vers le deuxième de trois trophées Art-Ross consécutifs. Lors de cette spectaculaire saison, il s’est aussi vu remettre les trophées Hart et Lester-B. Pearson, ainsi que le Conn Smythe à titre de joueur le plus utile à son équipe pendant les séries éliminatoires après une récolte de 26 points en 14 rencontres.

L’année suivante, il a marqué 60 buts et totalisé 132 points.

Vainqueur de la coupe Stanley en cinq occasions avec le Tricolore, Lafleur a mis fin à sa carrière de façon abrupte après 19 matchs avec le Canadien en 1984. Il est sorti de sa retraite en 1988, avec les Rangers de New York, avant de se joindre aux Nordiques de Québec pour les deux dernières campagnes de sa carrière.

En 1126 matchs dans la LNH, Lafleur a totalisé 560 buts et 793 aides pour un total de 1353 points. Pendant ses 14 saisons avec le Tricolore, il a inscrit 518 buts et 1246 points en saison régulière.