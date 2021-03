Cancer: la force mentale de Guy Lafleur

MONTRÉAL – Même les légendes ne sont pas à l’abri des soucis de santé. Guy Lafleur l’a appris à la dure ces dernières années. L’adversité dans la maladie l’a rendu encore plus sensible à la souffrance des autres, mais l’a également incité à faire équipe avec la Fondation du CHUM à titre d’ambassadeur.

Lui-même victime d’une récidive d’un cancer du poumon l’automne dernier, l’ancien ailier droit vedette du Canadien de Montréal veut ainsi faire sa part pour amasser plus de fonds pour la recherche sur le cancer en même temps qu’il livre son propre combat contre la maladie.

“Là où il y a de la vie, il y a de l’espoir. Je pense que ça vaut vraiment la peine d’y mettre les efforts et de rester positif. On ne s’attend pas à ce que cette maladie nous frappe et, quand elle le fait, ce n’est vraiment pas facile à accepter”, a reconnu le Démon blond en visioconférence, vendredi matin, en marge de l’annonce d’une nouvelle campagne de financement portant sur la recherche sur le cancer avec les experts du Centre de recherche du CHUM.

“Heureusement, il y a du positif dans le domaine de la recherche et des traitements. Ça fait quatre, cinq mois que je suis des traitements, et la masse a diminué de 30 pour cent. Alors, c’est ça qui m’encourage à poursuivre.”

Souvent à bout de souffle, très émotif à l’occasion, au fil de sa conversation virtuelle avec les journalistes, Lafleur reconnaît que la situation qu’il vit l’a confronté à une réalité qui lui fait vivre des émotions en montagnes russes. Le cancer l’a déjà contraint à subir une intervention visant à lui retirer le lobe supérieur de l’un de ses poumons en 2019, quelques semaines seulement après avoir subi d’urgence un quadruple pontage cardiaque.

“On devient nous-mêmes plus sensible à tout ce qui se passe. Mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel qu’on peut apercevoir, et je l’espère, dans un avenir très rapproché. Ce qui est important, c’est de garder de l’espoir, de rester très positif”, a-t-il dit.

“Quand on a le cancer, c’est entre les deux oreilles que ça se passe. Si on est négatif, je ne pense pas que ça nous aide. Il faut se battre et prendre tous les moyens pour arriver à nos fins. Je ne suis pas le seul à le faire. Il y a énormément de monde dans la même position que moi et ils se battent. C’est ça qu’il faut faire”, a-t-il renchéri.

L’importance de l’entourage

Lafleur a rappelé que son père est décédé du cancer en 1992, mais les progrès réalisés dans la recherche permettent aujourd’hui de prolonger l’espérance de vie.

“Je regarde l’évolution dans les traitements depuis, et c’est le jour et la nuit. Comme l’oncologue me le dit, `on ne peut pas guérir le cancer, mais on peut le traiter et te donner une bonne qualité de vie à long terme.′ C’est ça qui m’encourage.”