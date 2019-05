Du théâtre et beaucoup de télé pour Guy Jodoin

Guy Jodoin lance semi à la blague qu’il a parfois l’impression d’être un marathonien tant plusieurs projets auxquels il prend part s’étendent dans le temps. Ayant à peine quitté les planches de la pièce Bilan de Marcel Dubé, l’acteur s’apprête à se lancer dans une nouvelle aventure théâtrale : celle, hilarante, des Voisins avec son complice André Robitaille. Théâtre, télévision, animation, l’artiste touche-à-tout continue de se diversifier, et surtout de se mettre au défi.

Les Voisins, une pièce culte

Guy Jodoin avoue «aimer particulièrement partir sans filet et s’amuser au théâtre. En fait, s’il se fait un devoir de monter sur les planches, c’est qu’il estime que c’est l’endroit où il se sent le plus complet en tant qu’artiste.

«Tu n’es pas seulement en train de dire une phrase ou de faire une courte scène qui ne comporte que 12 lignes dans une série, dit-il. C’est bien aussi, évidemment, mais ce n’est pas tout toi ni tout ton corps qui est impliqué comme c’est le cas au théâtre.»

Sorti de l’école de théâtre à la même époque que son ami André Robitaille (qui signe la mise en scène des Voisins et avec qui il tentait de dénicher un projet commun depuis un bon moment), il n’aurait pu refuser le rôle que celui-ci lui a offert sur un plateau d’argent. Un rôle qu’il avait eu la chance de défendre il y a trois décennies à l’école de théâtre de Sainte-Thérèse, avec nul autre que Louis Saia (la moitié du duo d’auteurs) comment metteur en scène.

«Quand André m’a proposé de jouer dans Les Voisins, je lui ai dit qu’il était cruel en venant jouer ainsi dans mon cœur. Je ne pouvais pas refuser ce cadeau. À l’époque, je jouais le bonhomme alors que maintenant, je SUIS le bonhomme, dit-il en riant. J’étais très content de pouvoir accepter et de partager cela avec une aussi belle gang. C’est magique.»

Cette gang est composée de Rémi-Pierre Paquin, Pier-Luc Funk, Catherine Brunet, Marie-Chantal Perron, Jean-Michel Anctil, Brigitte Lafleur et Marilyse Bourke, des gens avec qui il a tous - individuellement - créé des souvenirs au fil des projets et des années.

«Pour moi, cette pièce est un classique au même titre que Pied depoule, dans laquelle j’avais joué à l’époque, ajoute celui qui dit avoir l’impression de redécouvrir le texte à chaque répétition. Ding et Dong et Louis Saia - qui a travaillé sur Broue - sont inscrits dans nos gènes. Ce sont des classiques. Avec Les Voisins, j’ai de nouveau l’impression de faire partie de quelque chose qui va perdurer dans le temps. Je sais que dans 50 ans, on va la rejouer et ça me fait plaisir de faire partie de cette chaîne.»

Le vide dans les discussions avec les gens, le drame dans la comédie, les inquiétudes d’adultes, la confrontation et la maladresse des personnages, le rythme imposé, le bonheur de «jouer vrai», les costumes flamboyants des années 80 et le texte de Claude Meunier et Louis Saia : voilà ce qui lui plait le plus et le fait profondément rire dans Les Voisins.

«C’est d’ailleurs aussi exigeant que si on jouait un Molière ou un Shakespeare, car on doit insister sur chaque voyelle, chaque lettre et chaque virgule. Ce qui fait qu’on respecte totalement le texte original. L’apprentissage de ce texte est un travail chirurgical.»