«Du coeur au ventre» de Guillaume Wagner: percutante remise en question

Guillaume Wagner est peut-être plus nuancé dans ses positions, mais l’humoriste n’a pas changé de style dans son troisième one-man-show.

Dans Du coeur au ventre, dont c’était la première médiatique mercredi soir au Théâtre Outremont, le nouveau papa a gardé son côté arrogant, cynique et incisif dans sa manière de faire de la critique sociale.

L’être humain et ses contradictions sont au centre de ce spectacle qui saura plaire aux fans de la première heure de celui qui est maintenant âgé de 35 ans. Néanmoins, Guillaume Wagner ne fait pas de l’humour uniquement pour le plaisir de son public. On sent véritablement tout au long de sa prestation qu’il espère inciter un certain changement avec ce regard qu’il pose sur la société.

Pendant les 90 minutes de Du coeur au ventre, le narcissisme de l’être humain passe sous sa loupe.

De notre utilisation des réseaux sociaux, à nos habitudes de consommation en passant par notre rapport à l’environnement, il ne manque pas une occasion de provoquer. Il écorche même au passage son propre art, l’humour, ainsi que les vedettes et leur intégrité élastique.

Dans un numéro franchement bien réussi sur le mouvement #MoiAussi et sur la masculinité toxique, la critique du «douchebag aux gros pipes» a fait place à celle sur les hommes aux comportements préhistoriques. Wagner s’inclut aussi dans cette critique dans laquelle la plupart des hommes peuvent se reconnaître.

Doigt d’honneur aux conventions

Les constats de Guillaume Wagner dans Du coeur au ventre ne sont franchement pas très positifs. Les milléniaux se font abrutir par l’Internet et les influenceurs, la nature est en voie de l’emporter sur l’Homme (et ça lui plaît) et on se soucie de moins en moins les uns des autres.

Le mouvement de la croissance personnelle et ses produits dérivés le laissent très perplexe, au point de développer son propre moyen pour changer une vie. Et pas besoin d’un livre pour l’exposer... un gag suffit!