C'est la collecte de rue de La guignolée des médias au Québec

MONTRÉAL — La 19e collecte de rue annuelle de La guignolée des médias se déroule ce jeudi au Québec, jusqu’en début de soirée.

La population est invitée à offrir des dons en argent ou en denrées non périssables qui seront ensuite remis à des organismes des différentes régions afin que la demande en paniers de Noël soit comblée.

Des personnalités connues solliciteront le public à proximité des locaux des différents médias d’information, mais aussi dans d’autres endroits, dont des stations du métro de Montréal.

Après la fin de la collecte, les denrées non périssables et les dons en argent pourront être déposés chaque jour, jusqu’au 24 décembre, chez des partenaires de La guignolée des médias: les pharmacies Jean Coutu, les marchés d’alimentation Provigo et Maxi et les bureaux des courtiers immobiliers Via Capitale.