La rigueur du guide Michelin remise en question

Mats Silvan via Getty Images

« On demande à entrer à l’intérieur de cette machine » : le chef français Marc Veyrat a sommé le Guide Michelin mercredi, devant le TGI de Nanterre, d’expliquer comment son restaurant La Maison des Bois avait pu être rétrogradé de trois à deux étoiles.

Par la voix de son avocat Emmanuel Ravanas, le célèbre cuisinier au chapeau noir, absent à l’audience, a demandé en référé à obtenir les preuves des inspections du guide rouge et de leur compétence en matière gastronomique, leurs méthodes d’évaluation et « la trace des débats » ayant conduit au déclassement de son établissement de Manigod en janvier.

Le restaurant, qui avait obtenu sa troisième étoile en 2018, a été déclassé à peine un an plus tard. « Sans aucune alerte » et avec « une équipe quasi identique », affirme l’avocat. « Un fait inédit dans l’histoire de la critique gastronomique », selon lui.