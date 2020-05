La marque Gucci suivra son propre agenda de défilés

Le directeur artistique de la maison Gucci , Alessandro Michele, a annoncé qu’il allait désormais choisir son propre tempo pour présenter ses collections et défilés, ne souhaitant plus céder au rythme effréné de la mode, un désir déjà exprimé par plusieurs grandes maisons.

Déplorant “la tyrannie de la vitesse”, le styliste italien souligne son besoin d’“un temps différent, libéré des deadlines qui risquent d’humilier la créativité”, et de la course à la performance qui “aujourd’hui n’a pas de raison d’être”.

Alessandro Michele explique qu’il va ainsi abandonner le “rituel de la saisonnalité” et ne proposer une rencontre avec les fashionistas que “deux fois par an afin de partager les chapitres d’une nouvelle histoire”.

“Des chapitres irréguliers, joyeux et complètement libres, qui seront écrits dans un mélange de règles et de genres, et se nourriront de nouveaux endroits, codes linguistiques et plateformes de communication”, ajoute-t-il.