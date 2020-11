zoranm via Getty Images

Des catégories prioritaires ont été établies, sans ordre entre les différents groupes: «il n’est pas possible d’établir une approche séquentielle tant qu’on ne connaît pas les caractéristiques du vaccin, les résultats des essais cliniques et le nombre de doses disponibles», est-il précisé.

Les groupes ciblés sont les suivants: les personnes risquant fortement de développer une forme grave de la COVID-19 ou d’en mourir, comme les personnes d’âge avancé et celles atteintes de maladies «à haut risque». Ces maladies seront définies «à mesure qu’évoluera la base de données probantes». Ceux qui habitent avec ces personnes à haut risque sont aussi visés.

Le CCNI a aussi mis sur sa liste les personnes les plus susceptibles de transmettre la COVID-19 aux personnes à haut risque, comme les travailleurs de la santé dans les résidences pour personnes âgées.

Sont aussi inclus ceux qui contribuent au maintien de services essentiels au fonctionnement de la société — non encore définis — mais, par exemple, les policiers, les pompiers et les employés d’épiceries.

D’autres groupes sont visés, comme ceux chez qui l’infection pourrait avoir des conséquences disproportionnées, notamment dans les communautés autochtones, et ceux qui habitent loin des centres de soins.

Ces recommandations s’appliquent uniquement aux programmes d’immunisation provinciaux financés par des fonds publics, et non aux personnes souhaitant prévenir la COVID-19 à l’aide de vaccins non inclus dans ces programmes.