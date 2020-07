Des groupes demandent de désarmer le SPVM et réduire de moitié leur budget

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

MONTRÉAL — Des groupes qui forment la «Coalition pour le définancement de la police» demandent de désarmer les policiers, même les matraques, pistolets Taser et poivre de Cayenne.

Ils demandent aussi de réduire de 50 pour cent la somme de 665 millions $ qui serait octroyée au Service de police de la Ville de Montréal pour verser cette somme aux communautés noires, autochtones et autres groupes «oppressés».

De même, ils demandent de décriminaliser toutes les drogues, ainsi que le travail du sexe et de «libérer les détenus et supprimer les casiers judiciaires reliés aux drogues et au travail du sexe».

Des groupes qui forment cette coalition ont rencontré la presse, mardi à Montréal, pour exposer ces revendications, parmi d’autres. Parmi eux, on retrouve Black Lives Matter Montréal, Stella (qui défend les travailleuses du sexe) et Solidarité sans frontières.