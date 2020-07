Montée aux barricades contre la reconnaissance faciale au Canada

metamorworks via Getty Images

metamorworks via Getty Images Authentication by facial recognition concept. Biometric. Security system.

Des dizaines de groupes et d’individus œuvrant pour la protection de la vie privée, des droits de la personne et des libertés civiles souhaitent que le gouvernement Trudeau interdise le recours à la surveillance par reconnaissance faciale par les organismes fédéraux d’application de la loi et de renseignement.

Dans une lettre ouverte au ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, ils qualifient la technologie de «très problématique», étant donné son manque de précision et son caractère invasif, et affirment qu’elle constitue une menace pour les droits fondamentaux des Canadiens.

Ils disent au ministre qu’en l’absence d’une politique ou d’un règlement significatif régissant la reconnaissance faciale, elle ne peut être considérée comme sécuritaire pour une utilisation au Canada.

La lettre est signée par Tim McSorley, coordonnateur national de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, basée à Ottawa, et Laura Tribe, directrice générale d’Open Media, qui dirigent la campagne.

Elle est appuyée par 29 autres groupes importants, dont Amnistie internationale Canada, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, la Canadian Muslim Lawyers Association et Privacy International, ainsi que 46 universitaires, chercheurs, avocats et autres membres de la société civile.

La lettre invite également le gouvernement à lancer une consultation publique sur tous les aspects de la technologie de reconnaissance faciale au Canada et à établir des politiques et des lois claires et transparentes réglementant son utilisation, y compris des réformes de la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels.

La lettre est transmise au moment où les inquiétudes grandissent à propos des mauvais traitements infligés par la police aux personnes noires et autochtones, qui ont suscité une large discussion sur la limitation des pouvoirs et des ressources des forces de l’ordre.

Une firme se retire

Le commissaire fédéral à la protection de la vie privée a déclaré cette semaine que la firme américaine Clearview AI cesserait d’offrir ses services de reconnaissance faciale au Canada en réponse à une enquête du commissaire et de trois homologues provinciaux.

La technologie de Clearview AI inquiète de nombreux défenseurs de la vie privée, car elle permet apparemment de collecter un grand nombre d’images provenant de diverses sources dans le but d’aider les forces de police, les institutions financières et d’autres clients à identifier des individus.

Le retrait de Clearview comprend une suspension indéfinie du contrat de l’entreprise avec la GRC, son dernier client restant au Canada.

Des fonctionnaires fédéraux ont également utilisé la technologie de jumelage de photos pour identifier les personnes — toutes recherchées par le biais de mandats d’immigration — qui ont utilisé de fausses identités pour demander des documents de voyage.

Mais la lettre à M. Blair indique qu’une réglementation inadéquate de la reconnaissance faciale et un manque d’informations signifient qu’il est impossible de savoir quelles forces de police et agences de renseignement utilisent l’outil, et à quelles fins, y compris pendant des manifestations.