Un groupe d'experts recommande de moderniser le domaine des communications

Un groupe d’experts chargé de moderniser le secteur des communications au Canada recommande qu’Ottawa oblige les géants du web à percevoir et à remettre les taxes de vente sans délai, mais aussi à participer à la création de contenu canadien.

Dans son rapport dévoilé mercredi, le Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications propose pas moins de 97 recommandations qui visent à implanter un nouveau modèle qui «reflète l’univers virtuel sans frontière d’aujourd’hui et de demain».

L’objectif serait d’implanter un nouveau régime d’enregistrement plus flexible administré par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Toutes les entreprises de contenu médiatique qui génèrent des revenus «importants» au Canada et qui diffusent via internet y seraient soumises.

Tous devraient être obligés de soutenir le contenu canadien d’une manière ou d’une autre, selon leurs activités.

C’est donc dire que les entreprises de services de diffusion en continu, comme Netflix, devraient allouer une portion non spécifiée de leurs budgets à des productions canadiennes. Les entreprises d’agrégation et de partage de média devraient quant à elles verser des redevances, suggère le rapport.

Dès maintenant

Le Groupe d’examen estime que le gouvernement fédéral peut agir «immédiatement en ce qui concerne la taxe de vente» et réitère que les entreprises canadiennes sont désavantagées du point de vue tarifaire parce qu’elles sont tenues de percevoir la TPS/TVH.

Après avoir refusé de le faire dans le dernier mandat, les libéraux fédéraux ont promis d’exiger des fournisseurs étrangers qu’ils perçoivent et remettent la taxe de vente fédérale. Le Québec et la Saskatchewan le font déjà avec la taxe provinciale.

Le rapport ne fait pas mention de l’impôt de 3 % qui pourrait être prélevé sur les revenus publicitaires des géants du web — une autre idée mise de l’avant par les libéraux en campagne électorale.

Le Groupe d’examen, mis sur pied en juin 2018, devait examiner la meilleure façon de moderniser la législation régissant le secteur des communications au Canada. La présidente, Janet Yale, a souligné à grands traits l’urgence d’agir dans le domaine et la nécessité de mettre à jour les lois actuelles.