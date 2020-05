Un groupe demande plus de transparence en lien avec la COVID-19

OTTAWA — Un groupe dédié à la transparence appelle les gouvernements à rendre publics par défaut des documents cruciaux liés à la pandémie de COVID-19.

Le Canadian COVID-19 Accountability Group exhorte les fonctionnaires à publier de façon proactive des documents concernant l’application de la loi en matière de santé et de sécurité, la recherche scientifique et la recherche en santé publique et les contrats, subventions et prêts accordés aux entreprises et aux organisations.

La coalition comprend des universitaires, des avocats et des représentants de groupes.

Dans un rapport publié lundi, elle indique que la pandémie de COVID-19 a exigé des mesures importantes, à la fois politiques et financières, pour ralentir la propagation de la maladie.

Mais la coalition affirme que les organismes publics et privés ont été moins que transparents avec les médias et le public au sujet de ces actions.

Le groupe fait écho à un récent appel de la commissaire fédérale à l’information, Caroline Maynard, pour que les agences publient de manière proactive les documents liés à la pandémie.

La coalition veut voir une déclaration claire indiquant que les gouvernements du Canada protégeront toute personne signalant des actes répréhensibles du secteur public ou privé en matière de santé et de sécurité, de science ou de détournement de fonds publics, en particulier pendant la crise de la COVID-19.

Elle recommande également la création d’un ombudsman de la COVID-19 pour conseiller et soutenir les Canadiens qui souhaitent divulguer tout acte répréhensible dont ils sont témoins.