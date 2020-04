Le Groupe CH préparera plus de 50 000 repas pour les banques alimentaires

MONTRÉAL — Les chefs du Groupe CH cuisineront plus de 50 000 repas pour les banques alimentaires du Québec en partenariat avec La Tablée des Chefs et ses partenaires pour les Cuisines Solidaires.

Avec un objectif de produire plus de 800 000 repas, la Tablée des Chefs a rassemblé plus de 100 chefs et cuisiniers, dont ceux des restaurants du Centre Bell et des Taverne 1909.

Cette initiative permettra la distribution de repas à des centaines d’organismes partout au Québec.

