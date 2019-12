Les retraités de GCM ne baissent pas les bras

MONTRÉAL — Les retraités des journaux du Groupe Capitales Médias (GCM) n’ont pas l’intention de baisser les bras devant la décision du juge Daniel Dumais, qui a refusé d’amender le plan de relance des coopératives d’employés, et veulent s’adresser à la Cour d’appel.

L’avocate qui défend les retraités, Estelle Tremblay, affirme avoir relevé pas moins de huit erreurs de droit dans la décision rendue lundi par le juge Dumais de la Cour supérieure du Québec. Selon elle, le point de droit sur les quittances pourrait faire jurisprudence en matière de droit de l’insolvabilité au Canada.

D’après le plan de relance des six journaux, homologué par la cour, les retraités doivent faire une croix sur 30 % de leur fonds de retraite en plus de renoncer à toute possibilité de poursuite contre les bailleurs de fonds et les administrateurs des nouvelles coopératives.

Ces quittances sont qualifiées d’«exorbitantes du droit» par Me Tremblay, qui croit que le tribunal avait la possibilité de retirer cette condition du plan de relance sans mettre en péril le montage financier.